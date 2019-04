Die Social Media-Welt hat ein neues Idol des Jahres! Bei den About You Awards 2019 in München wimmelte es nur so von hochkarätigen Gästen: Neben Fußballer Jérôme Boateng (30), Supermodel Doutzen Kroes (34), Sylvie Meis (41), Lena Gercke (31), Stefanie Giesinger (22) und auch Heidi Klum (45) samt Bill (29) und Tom Kaulitz (29) machte auch Star-Blogger Riccardo Simonetti die größte Influencer-Award-Show des Jahres unsicher. Als Juror in der Kategorie "Idol of the Year" erzählte er Promiflash vor der Preisverleihung, was der Gewinner mit sich bringen muss: "Ich glaube, es sollte jemand sein, der Menschen inspiriert und es sollte jemand sein, der sich von dem gängigen Instagram-Kosmos abhebt. Ich finde es wichtig, dass die Person, die ‘Idol of the Year’ wird, sollte mehr machen, als nur schöne Bilder posten." Wer jetzt denkt, dass diese Beschreibung doch glatt auf den TV-Star selbst zutrifft, hat einen guten Riecher, denn: Riccardo selbst heimste tatsächlich die Auszeichnung ein! Kein Wunder also, dass bei dem frischgebackenen Preisträger die Tränen nur so vor sich hinflossen!



