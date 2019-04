Es war eines der Highlights des Coachella-Festivals 2018! Beyoncé (37) gab zehn Monate nach der Geburt ihrer Zwillinge ihr Bühnen-Comeback auf dem Musik-Event. Für diesen Auftritt wollte die Soul-Diva natürlich perfekt in Form sein und sagte ihren Schwangerschafts-Pfunden den Kampf an. In der Netflix-Doku "Homecoming" verrät sie nun, wie hart ihre Diät damals war. "Damit ich meine Ziele erreichen kann, verzichte ich auf Brot, Kohlenhydrate, Zucker, Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Alkohol. Ich bin hungrig."

