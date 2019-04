Dieser ganze Trend geht Mandy Capristo (29) gegen den Strich! Die einstige DSDS-Jurorin ist zwar sehr aktiv auf Social Media, stört sich aber an den vielen Veränderungen, die Netzstars heutzutage an ihren Bildern vornehmen. Schließlich geht bei vielen Influencern ohne Photoshop & Co. gar nichts – und davon nimmt die Sängerin Abstand. "Ich finde das total schwierig. Dieses ganze Face-Tune oder wie diese ganzen Sachen heißen, ist echt grenzwertig", erklärte die Musikerin im Promiflash-Interview beim LEA Award.



