Der Rat guter Freunde ist auch im Show-Business Gold wert – davon kann Jasmin Wagner (39) buchstäblich ein Lied singen! Ende März trat die Musikerin zum ersten Mal seit 18 Jahren wieder als Blümchen auf. Noch vor einem halben Jahr hätte die Nineties-Ikone das selbst nicht erwartet, wie sie kurz darauf im Promiflash-Interview erzählte. Ihre Freunde brachten die Sängerin zum Umdenken – und zu denen gehört auch Fernanda Brandao (35). "Wir haben immer zu ihr gesagt: Mensch, die 90er Jahre sind so beliebt, die 90er-Partys – du musst unbedingt ein Comeback machen! Und sie so: 'Wirklich, meint ihr?' Aber wir lagen ihr lange Zeit in den Ohren. Jetzt hat sie’s endlich gemacht!", freute sich die Ex-DSDS-Jurorin über Blümchens Bühnenrückkehr.



