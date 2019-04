"Tigergate" nannten viele Medien den Skandal, der 2009 die Sportwelt erschütterte. Tiger Woods (43), damals unumstrittene Nummer eins im Golf, wurden zahlreiche außereheliche Sex-Beziehungen nachgewiesen. Seine Ehe ging in die Brüche, viele Sponsoren sagten sich von ihm los. Die große Zeit seiner sportlichen Erfolge war für Jahre vorbei. Nach seinem furiosen Sieg beim Masters in Augusta vor wenigen Tagen erzählt ein Vertrauter: Für Tiger ist der Skandal nach wie vor allgegenwärtig!

"Er denkt noch immer jeden Tag an den Sex-Skandal", berichtet der Vertraute gegenüber People. Weiter verrät die Quelle: "Es ist immer da, in seinem Hinterkopf. Er spricht nicht gerne über das Thema oder auch nur über irgendetwas, was in dieser Zeit in seinem Leben passiert ist. Es ist schmerzhaft für ihn. Aber er hat durchgehalten und sich selbst zu einem besseren Menschen gemacht."

Der Insider betont, der 43-Jährige habe damals alles verloren: "Eine ziemlich lange Zeit war es hart für ihn." Er habe aber auch herausgefunden, wer seine echten Freunde sind: "Es hat viele Narben bei ihm hinterlassen". Tiger Woods hatte 2009 eingeräumt, an Sex-Sucht zu leiden und sich in Behandlung begeben. Zugleich entschuldigte er sich auf seiner Homepage bei seiner Familie. Bei seinem Triumph in Augusta waren jetzt auch Sohn Charlie Axel und Tochter Sam Alexis anwesend. "Das bedeutet die Welt für mich", verkündete der Golf-Pro nach seinem Erfolg vor der versammelten Presse.

Getty Images Tiger Woods in Augusta am 14. April 2019

Anzeige

Getty Images Tiger Woods in Augusta am 14. April 2019

Anzeige

Getty Images Tiger Woods in Augusta am 14. April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de