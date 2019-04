Diese Liebe polarisiert total! Seit Wochen wird über die Beziehung von Michael Wendler (46) und Laura M. diskutiert. Den Schlagerstar und die Schülerin trennen 28 Lebensjahre, was für viele ein absolutes No-Go ist. Ex-Bachelor Leonard Freier (34) hat dazu eine zwiegespaltene Meinung. "Als Vater würde ich natürlich strikt dagegen sein, aber als Mann finde ich es irgendwie süß", verriet der Unternehmer im Promiflash-Interview bei der Premiere von "The Band".



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de