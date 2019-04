Domenico De Cicco (36) hat den Dschungelcamp-Stress überstanden! Dort wurde der einstige Die Bachelorette-Kandidat zum Buhmann, was ihm viel schlechte Publicity einbrachte. Die schwierige Situation hat ihn und sein engstes Umfeld allerdings enger zusammenrücken lassen. "Ich habe eine tolle Frau, mein Baby und die haben mir wirklich geholfen, das Ganze zu überstehen. Wir haben immer zusammengehalten. Also, ich freue mich. Das läuft. Ja, besser kann es nicht sein", verriet der Reality-TV-Star im Promiflash-Interview im House of #berlincolours bei Madame Tussauds.



