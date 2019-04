Isaac Hempstead-Wright (20) verwirrt seine Fans! Seit 2011 spielt der Brite in Game of Thrones den Winterfell-Nachwuchs Brandon Stark. Sein Charakter sitzt nach einem Unfall in der ersten Staffel im Rollstuhl – Isaac hingegen erfreut sich bester Gesundheit. Das überrasche seine Bewunderer jedes Mal aufs Neue, erklärt Isaac im Promiflash-Interview: "Sie nennen mich normalerweise Bran. Und dann kommt immer: ‘Oh mein Gott, du kannst laufen!’ Und ich sage: ‘Ja, ich kann laufen’."



