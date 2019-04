Janni (28) und Peer Kusmagk (43) geben intime Einblicke in ihr Liebesleben! Erst vor wenigen Monaten hatte die Profi-Surferin verkündet: Nach Sohnemann Emil-Ocean (1) erwarten sie und ihr Mann schon Nachwuchs Nummer zwei. Logisch, dass mit einem wachsenden Baby-Bauch auch ein paar Kurven mehr zum Körper einer Frau gehören. Peer findet seine Liebste aber nach wie vor megasexy und erklärt jetzt auch ganz genau, warum!

Im Interview für den Blog Curfashion wird der Moderator gefragt, was er an seiner Frau besonders anziehend findet und bei der Antwort gerät der Wahl-Potsdamer ins Schwärmen: "Ich liebe an Janni, dass sie so unfassbar leidenschaftlich ist in allem, was sie tut. Egal, ob auf dem Surfbrett, im Bett oder als Mutter." Diese Leidenschaft, mit der Janni an die Dinge herangehe, "mache ihn an". Außerdem liebe er natürlich ihren Körper und vor allem ihre Hände.

Ist es Janni denn überhaupt wichtig, dass ihr Mann sie sexy findet? "Ich finde, das Thema ist eine große Herausforderung, wenn man Kinder bekommt", gibt die baldige Zweifach-Mama offen zu. In einer Schwangerschaft fühle man sich einfach nicht immer gut. Die Sportlerin möchte den Begriff "sexy" allerdings auch grundsätzlich hinterfragen. Denn die sexuelle Anziehungskraft in einer kurzen Beziehung oder bei einem One-Night-Stand unterscheide sich von der in einer langen Partnerschaft.

Instagram / jannihonscheid Janni, Peer und Emil-Ocean Kusmagk im April 2019

Anzeige

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk auf Sri Lanka

Anzeige

AEDT/WENN.com Peer Kusmagk und seine Janni, Ex-"Adam sucht Eva"-Kandidaten

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Janni und Peer so offen über ihre Gefühle sprechen? Ich feiere die beiden total dafür. Ich würde das lieber für mich behalten. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de