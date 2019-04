Plus-Size-Model Tess Holliday (33) macht auf den Laufstegen der Welt eine gute Figur, gerade weil ihre Kurven sehr gefragt sind. Doch genau dafür erntet sie auch häufig vernichtende Kritik und wird im Netz derart angefeindet. Rund 1,8 Millionen Follower hat Tess allein auf Instagram, unter ihnen aber auch viele Trolle. Beleidigungen ist das Model daher gewöhnt, damit abfinden will sich die 33-Jährige jedoch nicht!

Im Gespräch mit Instyle erzählt Tess, Nachrichten von Hatern erhalte sie jeden Tag, schon ihr Leben lang. "Kann es gar nicht erwarten, bis du nach einer Herzattacke tot umfällst", lautet nur ein Insta-Beispiel. Und Tess bekennt: "Ich müsste lügen, würde ich behauptet, dass mich das nicht trifft. Ich könnte demjenigen sagen, er soll sich einfach verpissen, wenn er es verdient hat, aber ich habe eigentlich eher Mitleid mit diesen Menschen."

Wie erfolgreich das sein kann, beschreibt die 33-Jährige an einem wundervollen Beispiel. So habe ihr ein Mädchen geschrieben, es fände sie widerlich und würde sie hassen. Statt zurückzufeuern, habe Tess sich ihr Profil angesehen und festgestellt, dass das Mädchen Magersucht hat. Mit einem Herz-Icon habe sie ihr geschrieben: "Ich bin traurig, denn du musst dich schrecklich fühlen, wenn du so böse Sachen zu mir sagst … Viel Glück bei deiner Genesung." Die Antwort: "Vielen Dank" und ein trauriges Gesicht.

Instagram / tessholliday Tess Holliday, Model

Getty Images Tess Holliday im Februar 2019 in New York

Getty Images Tess Holliday im Oktober 2018

