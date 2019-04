Ist Menderes (34) etwa zum ersten Mal so richtig verliebt? Vergangene Woche veröffentlichte der ehemalige DSDS-Star die Single "Wir feiern den Sommer". Im dazugehörigen Video geht es heiß her – unter anderem zwischen dem Sänger und seinem Co-Star Elena. Doch was läuft zwischen dem 34-Jährigen und dem Model? "Ich find' die schon ganz toll und sie ist sehr lustig drauf und sehr sympathisch. Wir hatten eine sehr tolle Zeit und ich habe die Zeit sehr genossen!", erklärte er im Gespräch mit RTL. Bisher seien die zwei nur gute Freunde – doch Menderes will "niemals nie" sagen.



