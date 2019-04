Daniela Büchner (41) und Micaela Schäfer (35) halten an ihrer Funkstille fest. 2018 flogen im Sommerhaus der Stars die Fetzen zwischen den Reality-Stars – Nacktmodel Micaela schoss sogar in diversen Interviews nach Drehschluss noch gegen ihre einstige TV-Mitbewohnerin. Seit dem Finale haben die beiden keinen Kontakt mehr und sind sich auch nicht noch einmal begegnet, erklärte die 35-Jährige kürzlich im Promiflash-Interview. "Da gab’s jetzt auch nicht einen Grund. Wir sind nicht so auf den gleichen Events, wir leben nicht in der gleichen Stadt – also es ist auch ziemlich unwahrscheinlich, dass Daniela und ich uns irgendwie über den Weg laufen", schloss Micaela auch zufällige Treffen aus.



