In Justin Biebers (25) Kopf geht es offenbar rund! Seit vergangenem Herbst ist der einstige Teenie-Popstar nur noch an einer einzigen Frau interessiert: Er nahm das Model Hailey Baldwin (22) zu seiner Frau und zeigt sich bis heute schwer in sie verliebt. Seither gehen die religiösen Biebers auch in der Öffentlichkeit ungeniert zärtlich miteinander um – so hemmungslos verknallt erlebten Justins Fans den Mädchenschwarm aber bisher nie: Hier schwärmt er doch glatt von Haileys Brüsten!

Die BFF seiner Partnerin, Kendall Jenner (23), postete auf Instagram einen Schnappschuss vom diesjährigen Coachella-Festival. Zugegebenermaßen springt bei dem gemeinsamen Schnappschuss der Freundinnen vor allem Mrs. Biebers in Szene gesetzter Ausschnitt sofort ins Auge. Vom Anblick dieser üppigen Augenweide angetan, konnte JB nicht anders, als den wohlgeformten Blickfang in den Kommentaren wertzuschätzen: "Baes Brüste", schrieb der stolze Gatte, gefolgt von gleich zwei Flammen-Emojis! Na, wurde da jemandem etwa heiß?

Aber auch Hailey widmete ihrem Liebsten einen Post auf ihrem Social Media-Account. Polaroid-Aufnahmen des turtelnden Paares zierte sie mit der süßen Bildunterschrift: "Mein einziger Bubba" – was für ein süßer Spitzname! Diese Liebeserklärung kam kurz nach ihrem Loblied auf ihren frisch frisierten Traummann.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Hailey Bieber beim Coachella-Festival 2019

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber

