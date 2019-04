Carol Vaz ist eine gnadenlose Trainerin! Die Brasilianerin gilt im Netz als wahre Sensation, denn als Fitness-Coach bringt sie ihre Kunden regelmäßig an deren Grenzen. Ihre Klienten brechen während der Sessions sogar in Tränen aus. Die Aufnahmen ihrer leidenden Schützlinge stellt Carol auf Instagram und hat so mittlerweile 1,2 Millionen Follower generiert. Letzten Endes profitieren auch die Sportler von Carols hartem Drill, denn die Ergebnisse der Workouts können sich eindeutig sehen lassen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de