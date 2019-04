Das ist aber jemand schwer verliebt! Beinahe zwei Jahre ist Victoria Swarovski (25) nun schon mit ihrem Langzeitpartner Werner Mürz verheiratet. Ihr Liebesglück behalten die Turteltauben jedoch nach wie vor für sich – nach regelmäßigen Beziehungsupdates oder Pärchenfotos sucht man auf den Social-Media-Kanälen der Edelstein-Erbin vergeblich. Umso besonderer macht das nun diesen Anblick: Vici und Werner turtelten jetzt öffentlich im Liebesurlaub!

Auch die Moderatorin nutzte offenbar die einwöchige Let's Dance-Pause zu Ostern, um etwas Zweisamkeit mit ihrem Liebsten verbringen zu können. Zu diesem Anlass reisten die Eheleute in die spanische Stadt Marbella, wo einige Paparazzi sie nun beim Flirten ablichteten: Während eines Spaziergangs an der sonnigen Küste schmachtete Vici ihren Liebsten unverhohlen an und tauschte innige Küsse mit ihm aus – dass die Chemie zwischen diesen beiden stimmt, ist auf den Schnappschüssen wohl kaum zu übersehen!

Im Promiflash-Interview vergangenes Jahr hatte Victoria in den höchsten Tönen von Werner und ihrer Ehe geschwärmt – und berichtet, wie sich ihr Beziehungsalltag seitdem verändert hat: "Ich würde einfach nur sagen, es ist enger geworden. Die Verbindung zueinander ist einfach viel, viel stärker, nach der Hochzeit vor allem!"

MEGA Victoria Swarovski mit ihrem Mann Werner Mürz, April 2019

MEGA Victoria Swarovski mit ihrem Mann Werner Mürz in Marbella

MEGA Werner Mürz und Victoria Swarovski, April 2019

