Diese Nachricht schockiert gerade die deutsche Schauspiel-Welt: Hannelore Elsner ist überraschend im Alter von 76 Jahren gestorben! Laut dem Anwalt der Familie sei die TV-Ikone nach einer kurzen, schweren Erkrankung am Ostersonntag friedlich eingeschlafen. Nicht nur wegen ihrer zahlreichen Werke wie "Die Kommissarin" oder "100 Dinge" wird sie unvergessen bleiben – auch ihre erfrischend freche Art in Interviews zu reagieren bleibt für immer in Erinnerung.



