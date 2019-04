Hat Pietro Lombardi (26) den Sommerhit des Jahres 2019 parat? In den vergangenen zwei Jahren kamen seine Gute-Laune-Songs bei seinen Fans total gut an – die Videos zu "Phänomenal" und "Señorita" wurden millionenfach im Netz geklickt! Kann der DSDS-Juror demnächst an diese Erfolge anknüpfen? Am 3. Mai wird seine neue Single "Bella Donna" veröffentlicht und die hat ebenfalls Ohrwurm-Garantie. Auf Instagram gibt Pie seinen Fans eine musikalische Kostprobe!



