Wagen Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25) etwa doch noch mal einen Schritt in Richtung Liebes-Glück? Erst vor wenigen Wochen hatte sich das Reality-TV-Traumpaar getrennt. Auf der After-Show-Party der About You Awards in München sollen sich der ehemalige Bachelorette-Kandidat und das einstige Bachelor-Babe laut Gala aber verdächtig nahegekommen sein. Genau genommen hätten die beiden rumgeknutscht und die Party anschließend gemeinsam verlassen.



