Am Montag stand die Welt in Los Angeles Kopf: Der Marvel-Streifen "Avengers: Endgame" feierte seine lang ersehnte Premiere. Das Film-Debüt überzeugte nicht nur die Stars am roten Teppich, sondern auch die Journalisten, die sich das Werk schon ansehen durften. Unter anderem schrieb ein begeisterter Zuschauer auf Twitter: "Als ich 'Avengers: Endgame' gesehen habe, habe ich so laut gelacht, so heftig geklatscht und so sehr geweint. Der Film übertrifft alle Erwartungen und ist der perfekte Höhepunkt des gesamten Marvel Cinematic Universe."



