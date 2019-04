Bibi (26) und Julians (26) Baby wird wohl erstmal kein Geschwisterchen bekommen! Neulich verriet die Abonnenten-Millionärin ganz offen in einem neuen YouTube-Clip, wie sie und ihr Ehemann verhüten! "Ähm… Kondome. Die guten alten Kondome", haut sie die intime Neuigkeit – auch etwas peinlich berührt – in dem Fan-Fragen-Video raus. Was könnte aber der Grund dafür sein, dass das Pärchen gerade eine Nachwuchs-Pause nach ihrem ersten Kind einzulegen scheint? Fakt ist zumindest, dass die Entbindung des kleinen Lios Anfang Oktober mit Komplikationen verbunden war – der Säugling musste schließlich sogar per Kaiserschnitt zur Welt kommen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de