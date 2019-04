Sie sollten doch kein YouTuber-Traumpärchen werden: Mrs. Bella (26) und Inscope21 (24) sind seit Ende März getrennt und das nach nur einem Jahr Beziehung. Auch wenn die 26-Jährige bei öffentlichen Terminen nach wie vor strahlen kann, geht das alles sicher nicht völlig spurlos an ihr vorbei. Im Promiflash-Interview verriet der Beauty-Guru kürzlich, was ihm bei Liebeskummer in einsamen Momenten hilft: "Ich würde mich schon die ersten Tage damit beschäftigen, damit man das nicht einfach so aufschiebt und einfach verdrängt!" Ansonsten holt sich Bella auch Ablenkung – vor allem von ihren Liebsten. Und das rät sie nun auch anderen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de