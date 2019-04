Sind Saskia Atzerodt (27) und ihr Flirt Peter bei Get the Fuck out of my House in die Vollen gegangen? Schon in der vergangenen Woche tauschten die beiden mehr als nur vielsagende Blicke miteinander aus. Gestern ging es dann richtig heiß her zwischen dem einstigen Bachelor-Babe und ihrem Mitbewohner. Doch lief zwischen den Hausbewohnern etwa mehr, als letztendlich von den 36 Kameras aufgezeichnet wurde? Gegenüber Promiflash packte Saskia jetzt aus.

Wochenlang mit zahlreichen anderen Menschen auf 63 Quadratmetern festzusitzen, führt gezwungenermaßen dazu, dass man sich sehr gut kennenlernt. Aber brachte Saskia und Peter die Nähe etwa auch auf den einen oder anderen schmutzigen Gedanken? Vor innigen Umarmungen und leidenschaftlichen Küssen machten Saskia und Peter jedenfalls keinen Halt. Durch Hausboss Petra wurde die Abstellkammer sogar kurzerhand zum Liebesnest der Turteltauben. Doch sind die beiden dort tatsächlich aufs Ganze gegangen? "Nein, mehr wäre nicht passiert. Klar hatte man Lust aufeinander, aber wir haben uns beide zusammengerissen", beteuerte die Blondine auf Nachfrage von Promiflash.

Jenseits des Wohnexperiments scheint es das Pärchen jedoch kaum noch abwarten zu können, endlich Nägel mit Köpfen zu machen. "Wir haben uns beide verliebt. Er sagt halt schon so Sachen, dass er mit mir eine Familie gründen will und sich vorstellen kann zu heiraten", schwärmte Saskia während der Show von ihrem Herzblatt.

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt im Januar 2019

WENN Saskia Atzerodt auf dem Bild Renntag 2018

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt im Februar 2019

