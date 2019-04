Tiefe Einschnitte für Jana Kramers Mann: Erst 2015 hatte die Country-Sängerin Mike Caussin (32), einen Football-Profi, geheiratet. Doch schon während ihrer Dating-Phase war Mike der Sängerin untreu. Später kam es sogar zur Trennung. Seit Ende 2017 sind die beiden aber wieder zusammen und vor vier Monaten hat Jana das zweite gemeinsame Kind auf die Welt gebracht. Jetzt enthüllt die Schönheit: Ihr an Sexsucht leidender Ehemann hatte eine Vasektomie!

Die Vasektomie ist eine Form der Empfängnisverhütung, bei der die Samenleiter des Mannes durchtrennt werden. Weitere eigene Kinder sind damit für Mike ausgeschlossen, aber Sex funktioniert weiterhin wie gewöhnlich. Jana, die ziemlich offen mit ihrem Privatleben umgeht, teilte ihren Fans die News in einem Video mit, das sie in ihrer Instagram-Story postete. Ihr Mitleid mit Mike hielt sich allerdings in (sehr engen) Grenzen: "Ich finde es irgendwie witzig", erklärt Jana im Video, bevor sie mit der Kamera auf den im Bett liegenden Mike schwenkte. Dieser kühlte seine "männlichsten" Teile mit einer Packung gefrorener Erbsen.

Jana und ihr Mann hatten aufgrund der Sexsucht große Eheprobleme. Daher möchte die Sängerin auch keine attraktive Nanny im Haus haben, wie der Star auf Instagram mitteilte: "Es ist nicht so, dass ich meinem Mann nicht vertraue … Ich glaube nur, es ist nicht schlau."

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer in Austin

Getty Images Jana Kramer, Schauspielerin und Sängerin

Instagram / kramergirl Mike Caussin und Jana Kramer

