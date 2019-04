Es ist immer noch ein großer Schock für die deutsche Filmwelt. Am Ostersonntag verstarb Hannelore Elsner (76) ganz plötzlich. Über den Tod der beliebten Schauspielerin ist bisher kaum etwas bekannt. Doch jetzt spricht mit Patricia Riekel eine langjährige Wegbegleiterin der Verstorbenen und äußert sich zu dem Ableben ihrer guten Freundin: Hannelore soll in den letzten Jahren ihres Lebens an Krebs gelitten haben.

"Dass sie ernsthaft krank war, wissen die Insider erst seit zwei Wochen. Sie war ja im Krankenhaus und hat sich da unter einem anderen Namen behandeln lassen", erklärt die ehemalige Chef-Redakteurin der Zeitschrift Bunte gegenüber RTL. Dem Vernehmen nach soll die 76-Jährige länger an einem Krebsleiden laboriert haben, womöglich in der Lunge aufgrund ihres starken Zigarettenkonsums, mutmaßt Patricia weiter und stellt klar: "Aber das ist jetzt eine Spekulation von mir."

Nach der schrecklichen Nachricht kann Patricia es aber immer noch nicht fassen. "Sie war die letzte wahre Diva, die wir je hatten", schwärmt sie von der Verstorbenen. Die Lebensfreude und Energie der Darstellerin werde ihr immer in Erinnerung bleiben.

Getty Images Patricia Riekel 2014 in München

Getty Images Hannelore Elsner im Juni 2018

ActionPress Hannelore Elsner bei der Premiere von "Kirschblüten und Dämonen" in München

