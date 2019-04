Schauspielerin, Sängerin, Songwriterin – Jeanette Biedermann (39) ist ein echtes Multitalent! Doch blickt die Musikerin aus Leidenschaft nicht etwa nur auf Blütezeiten ihrer künstlerischen Laufbahn zurück. Im Interview mit Promiflash spricht die 39-Jährige nun ganz offen über die Krise, in der sie vor einigen Jahren steckte: "Ich bin da an einem Moment angekommen, an dem ich schlichtweg einfach nicht mehr konnte – wo ich einfach fertig war. Ich habe 'Anna und die Liebe' gedreht und ich habe parallel ein Album gemacht." Nachdem sie schließlich sieben Jahre lang als Frontsängerin der Pop-Band Ewig tätig war, meldet sich die Blondine nun wieder mit neuer Musik als Solo-Künstlerin zurück. Die Fans dürfen also gespannt sein.



