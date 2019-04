Seit einigen Wochen flimmert endlich die finale Staffel von Game of Thrones über die Bildschirme. Die Darsteller mussten sich allerdings bereits vor Monaten voneinander verabschieden, denn das Ende der Show ist schon längst abgedreht. Dass so ein Serien-Aus nicht gleich totale Funkstille bedeuten muss, beweisen die Schauspieler Isaac Hempstead-Wright (20) und Dean-Charles Chapman (21). Dean hat die Show bereits in der sechsten Staffel verlassen. Die beiden TV-Stars halten dennoch Kontakt: "Dean-Charles Chapman, der Tommen gespielt hat, ist einer meiner allerbesten Freunde. Ich rede immer noch jeden Tag mit ihm", meinte Isaac im Promiflash-Interview.



