Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) könnten nicht verliebter sein – und genau das hat man den beiden auch am Set von Germany's next Topmodel angemerkt. "Die sind bis über beide Ohren verliebt, die sind so süß miteinander. Heidi hat auch immer gefacetimet mit ihm und das ist wirklich cute, ja", gestand Kandidatin Simone Hartseil im Promiflash-Interview bei den About You Awards in München.



