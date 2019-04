Die beiden lieben sich einfach! Bloggerin Carmushka und ihr Niclas sind standesamtlich zwar schon seit Oktober 2018 verheiratet, ihre große Hochzeitsfeier steht aber noch bevor. Im Promiflash-Interview bei den About You Awards in München schwärmt Carmen, wie die Influencerin eigentlich heißt, nun von ihrem Liebsten: "Niclas steht immer hinter mir, von Anfang an, und ich hoffe auch bis ans Lebensende, hoffentlich." Und Niclas? Der ist einfach unfassbar stolz auf seine Frau!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de