Selena Gomez (26) möchte den Einen finden! Erst vor Kurzem hatte das Popsternchen mit einem ganz persönlichen Vorhaben für viel Aufsehen gesorgt: Weil Sel ihrer Meinung nach zu viele Beziehungen hatte, verordnete sich die Musikerin prompt selbst ein Sex-Verbot. Dennoch scheint der Ex von Justin Bieber (25) die Zuneigung eines Partners zu fehlen: In einem Interview sprach der Ex-Disney-Star nun über seinen Herzenswunsch!

In dem Podcast Dream It Real offenbarte Selena: "Ich mag es nicht so sehr, wenn Menschen mich nach meinem Aussehen oder so beurteilen. [...] Ich fühle mich zwar geschmeichelt, wenn Männer so etwas sagen wie: 'Du bist hübsch.' Wirklich, aber ich würde es so sehr lieben, wenn jemand mich für meine Persönlichkeit lieben würde. Das ist alles, was wir wichtig ist." Obwohl Selena es möge, sich aufzubrezeln und schön zu fühlen, möchte sie als Person verehrt werden.

"Ich sage es immer wieder und vielleicht wiederhole ich es zu oft, aber ich glaube nicht, dass Menschen mein Herz kennen", bedauerte Sel. Ob sie nach ihren letzten Liebespleiten zu diesem Entschluss gekommen ist? Nach ihrer Beziehung mit Justin ging sie eine mit dem DJ Zedd (29) ein, bevor sie The Weeknd (29) ihr Herz öffnete und es erneut mit JB versuchte.

Getty Images Selena Gomez bei den InStyle Award 2017

Anzeige

Getty Images Selena Gomez, Musikerin

Anzeige

Getty Images The Weeknd und Selena Gomez 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de