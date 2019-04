Seit einigen Wochen flimmert die 14. Staffel von Germany's next Topmodel über die Bildschirme. Modelmama Heidi Klum (45) hat mittlerweile knallhart ausgesiebt, so dass nur noch neun Topmodel-Anwärterinnen im Rennen sind. Darunter ist auch eine Kandidatin, die vor allem Ex-GNTM-Girl Julia Wulf (23) zusagt. "Also, Sarah ist meine Favoritin, die fand ich auch von Anfang an gut”, gibt die Hamburgerin im Promiflash-Interview zu.



