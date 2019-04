Geht der Baby-Wunsch von Maren (26) und Tobias Wolf nun endlich in Erfüllung? Im neuen YouTube-Clip der beiden Social-Media-Stars filmt sich die 26-Jährige dabei, wie sie im Badezimmer verschwindet und dort versteckt vor der Kamera einen Schwangerschaftstest durchführt. Auch von Zwischenblutungen und morgendlicher Übelkeit ist die Rede. Das Ergebnis fällt zwar negativ aus – Hoffnung besteht bei dem Ehepaar aber dennoch. "Es kann trotzdem nach wie vor so sein. Nur weil da 'No' steht, heißt das nicht, dass es auch wirklich so ist", teilt die Netz-Bekanntheit mit ihren Fans.



