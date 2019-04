Enisa Bukvic warf bei Germany's next Topmodel vor wenigen Wochen aus familiären Gründen selbst das Handtuch. Doch wie steht die Freundin von YouTube-Star Simon Desue (27) heute zu ihrem freiwilligen Abgang? Promiflash hat bei der Social-Media-Beauty bei den About You Awards 2019 in München nachgehakt: "Nein, ich bereue es nicht. Meine Wahl war zu der Zeit die korrekte Wahl", stellte sie klar.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de