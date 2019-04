Kommt es zum Mega-Beef, wenn die frisch getrennten YouTuber Mrs. Bella (26) und Inscope21 (24) bei einer Veranstaltung aufeinandertreffen? Vor knapp einem Monat machte die 26-Jährige es öffentlich: Sie und ihr Freund beendeten ihre Beziehung. Trotzdem gibt es zwischen dem Ex-Paar nun kein böses Blut, immerhin sollen sie sich in gegenseitigem Einverständnis und nicht wegen eines Seitensprungs getrennt haben. Im Promiflash-Interview bei den About You Awards ist sich Bella zudem sicher: Wenn sie sich wiedersehen sollten, wird es sicherlich nicht peinlich! "Es ist alles in Ordnung und man kann normal miteinander umgehen", verrät sie selbstbewusst.



