Luca Hänni (24) vertritt in diesem Jahr die Schweiz beim Eurovision Song Contest! Der DSDS-Gewinner von 2012 geht bei dem Wettbewerb mit einem Latino-Pop-Song an den Start – und der versprüht jede Menge gute Laune und animiert zum Mitsingen und Tanzen. Mit dem sommerlichen Track will der Sänger eine klare Message vermitteln. "Ich finde, jeder braucht im Leben eine Person, die einen catcht – egal ob das jetzt ein Partner oder ein Kumpel ist, ob das Liebe ist oder um rauszugehen, um Neues zu wagen und über sich hinauszuwachsen", erklärt der 24-Jährige im Promiflash-Interview.



