Endlich gibt es wieder neue Musik von Taylor Swift (29)! Vor über zehn Jahren wurde die Blondine mit Country-Songs zum gefeierten Star und füllt mittlerweile Stadien auf der ganzen Welt. In letzter Zeit war es zwar etwas ruhiger um die Musikerin – doch das änderte sie jetzt: Mit dem "Panic! at the Disco"-Frontmann Brendon Urie (32) bringt Taylor den Song "ME!" auf den Markt und liefert gleich ein knallbuntes Video dazu hinterher. Ihre Fans feiern das farbenfrohe Spektakel: "Das ist eine der besten Zusammenarbeit jemals. Ich liebe außerdem, wie viel Farbe in diesem Video ist."



