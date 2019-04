Sie kann über ihre Hater nur schmunzeln: In der zwölften Folge von Germany's next Topmodel verabschiedete sich Heidi Klum (45) erneut von einer Kandidatin. Dieses Mal musste Lena den Heimweg antreten. Die GNTM-Community freute sich größtenteils über den Exit und hinterließ fiese Kommentare auf Instagram. Doch die 17-Jährige nimmt das alles mit Humor. "Ich habe gelesen, dass ihr eine Party schmeißen wollt. Ey, ladet mich mal ein, ehrlich, das wäre doch voll geil”, erzählt sie mit einem Augenzwinkern in ihrer Insta-Story.



