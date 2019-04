Diese Szene sorgte für Aufruhr – und löste eine brisante Diskussion aus! Mitte April ist die achte und letzte Staffel Game of Thrones gestartet. Mit starken Quoten begeisterte die Serie ein weiteres Mal zahlreiche Fans vor den Fernsehern und sorgte zudem für einige Aufreger: Denn einer der Hauptcharaktere, Arya Stark, wird in der zweiten Episode zum ersten Mal beim Sex gezeigt – und das ließ bei den Fans eine Frage aufkommen: Wie alt ist die jüngste Stark-Tochter in der Geschichte überhaupt?

Achtung, Spoiler!

In der zweiten Folge verbringt Maisie Williams (22)’ Serienfigur Arya eine wilde Nacht mit ihrem Freund Gendry (Joe Dempsie). Die heiße Szene sorgte für eine heftige Debatte um ihr Alter. Suchanfragen bei Google stiegen parallel zur Ausstrahlung. In einem Twitter-Beitrag klärte der Sender HBO das aber nun auf: "Im Alter von 18 Jahren sollte man in Westeros: ein Haustier haben; allein losgezogen sein; viel gereist sein; eine Tötungsliste haben; geflunkert haben, anderen Geschlechts zu sein, um einer Gefangennahme zu entgehen; für eine Weile blind gewesen sein; wenigstens drei Menschen von der Tötungsliste gestrichen haben!" Den Tweet hatte der Sender zwar bereits vor der Ausstrahlung veröffentlicht – da Arya in der Serie bereits einige dieser Dinge erfüllt hat, lag es also nahe, dass sie 18 Jahre alt sein muss.

In dem Alter gilt man übrigens in vielen Ländern der Erde als volljährig. Ein weiteres Indiz dafür ist, dass Arya in der ersten Staffel von "Game of Thrones" als elfjähriges Mädchen eingeführt wurde. Seitdem kann sie durchaus mit jeder neuen Season um ein Jahr gealtert sein.

Getty Images Maisie Williams bei der Premiere der achten Staffel "Game of Thrones"

Ray Tang / Rex Features / Action Press Joe Dempsie und Maisie Williams, Juli 2013

Supplied by WENN.com Maisie Williams als Arya Stark in der dritten "Game of Thrones"-Staffel

