Julia Wulf (23) ist längst nicht mehr nur als Fotomodell tätig, sondern strebt auch eine Karriere als Schauspielerin an. In ihrer Rolle in der neuen RTL II-Serie "Wir sind jetzt" setzt sich die Germany's next Topmodel-Kandidatin von 2016 mit der ersten Liebe und anderen Erfahrungen des Erwachsenwerdens auseinander – für die 23-Jährige eine echte Herausforderung. In Zukunft will die Laufsteg-Schönheit der Film- und Fernsehbranche allerdings treu bleiben. "Ich möchte mir definitiv eine Schauspielagentur suchen und weiter Jobs in dem Bereich machen", erklärt sie im Interview mit Promiflash. "Wir sind jetzt" läuft bereits vorab bei TVNOW – ab Samstag, 27. April, folgt wöchentlich eine neue Folge.



