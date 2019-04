Simone Hartseil ist in diesem Jahr bei Germany's next Topmodel zu sehen! Sie gehört schon längst zu den glücklichen Mädchen, die es in die Top Ten geschafft haben. Allerdings gerät sie in der Sendung auch immer wieder mit ihren Konkurrentinnen aneinander. Das sei der Grund, weshalb sie sich ihren Werdegang nun nicht im TV anschauen könne. Im Promiflash-Interview beschreibt die 21-Jährige, wie schlimm die Dreharbeiten für sie waren: "Es nimmt mich immer noch sehr mit, es war eine sehr harte Zeit für mich und jeder, der das bestreitet, der weiß es halt leider nicht, weil er sich nicht in die Situation hineinfühlen kann."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de