Der Rosenkavalier Andrej Mangold (32) und seine Liebste Jennifer Lange halten sich noch immer mit einem "Ich liebe dich" zurück! Dabei überreicht der amtierende Bachelor der Beauty seine letzte Rose bereits im Februar – und mittlerweile wohnt das Couple sogar in einem gemeinsamen Liebesnest in Bonn. Im Promiflash-Interview verriet die Zumba-Trainerin nun, wieso sie sich noch nicht mit den althergebrachten verbalen Liebesbekundungen beglücken: "Ich meine, der Moment sollte passen und wir sind ja auch gerade noch in der Kennenlernphase, sind ja noch nicht so lange zusammen und ich finde, da sollte man sich auch ein bisschen Zeit mit lassen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de