Sagen Sarah (27) und Dominic Harrison (27) gemeinsam mit Töchterchen Mia Rose (1) ihrer deutschen Heimat demnächst endgültig Lebewohl? Ein halbes Jahr lang wohnte das YouTube-Pärchen mitsamt Nachwuchs in Los Angeles – bis die Influencer schließlich vom Heimweh geplagt wurden und zurückkehrten. Ihr Traum von einem Leben in der kalifornischen Metropole ist aber längst nicht ausgeträumt. Das bestätigte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin jetzt bei den About You Awards in München gegenüber Promiflash. "Ja, also definitiv sind wieder Gespräche im Raum, dass wir wieder nach Los Angeles gehen werden und die wollen wir auch langsam realisieren", verriet Sarah.



