Maike von Bremen (38) muss der Schauspielerei Lebewohl sagen! Der einstige GZSZ-Star war nach seinem Serien-Ausstieg im Jahr 2008 noch in verschiedenen Fernseh-Produktionen zu sehen. Ihr letzter Film liegt nun aber schon ein Jahr zurück – und das hat einen ziemlich traurigen Hintergrund: Die 38-Jährige ist berufsunfähig, denn sie leidet seit neun Monaten unter chronisch entzündeten Augenlidern. "Dem Umstand 'ins Auge sehen' zu müssen, dass dies mich als Schauspielerin berufsunfähig macht, da ich mich so nicht mehr schminken darf und auch keine Kontaktlinsen tragen kann, hat mich in starke depressive Verstimmungen schlittern lassen", schrieb die Berlinerin auf Instagram.



