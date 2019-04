Bei Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25) stehen alle Zeichen auf Versöhnung! Vor einigen Wochen gab das einstige Traumpaar seine Trennung bekannt – und die verlief nicht gerade harmonisch. Die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin schoss währenddessen im Netz ziemlich scharf gegen ihren Ex. Doch mittlerweile haben sich die beiden ausgesprochen und einen Entschluss gefasst: Sie wollen den bereits gebuchten Bali-Urlaub antreten. "Wir möchten uns einfach diese Chance geben und uns die Zeit nehmen", erklärte die Beauty in ihrer Instagram-Story.



