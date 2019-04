Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Julia machte in der aktuellen Staffel vor allem mit ihren Hammer-Kurven auf sich aufmerksam. Modelmama Heidi Klum (45) betonte immer wieder, wie sehr sie den Body der 23-Jährigen liebe. Doch einige GNTM-Anhänger sahen das wohl ganz anders. In einem aktuellen Instagram-Post machte Julia allen Body-Shamern jetzt eine klare Ansage: "Stop Body Shaming! Mir reicht es Sätze zu hören wie: 'Zu fett, um Model zu werden', 'Mach bitte keinen Sport, Frauen müssen so aussehen, wie du jetzt bist' oder 'Curvy? Die ist doch ein Stock!'."



