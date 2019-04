Wie steht es bei Sarah Joelle Jahnel (29) in Sachen Liebe? Bei der diesjährigen Berlin Fashion Week Ende Januar sorgte die Sängerin für wilde Gerüchte: Zu der Veranstaltung erschien sie in Begleitung von Tennis-Profi Dominik Wirlend – und wirkte ziemlich glücklich. Ihr Liebesleben habe sich erholt und es ginge ihr sehr gut, offenbarte sie damals im Promiflash-Interview. Ist die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin etwa deshalb so gut gelaunt, weil sie sich verlobt hat?

Für diese Spekulationen sorgte nicht Sarah selbst, sondern ihre beste Freundin Claudia. In ihrer Instagram-Story postete sie einen Schnappschuss von Sarah und Dominik und kommentierte ihn mit einem Ring-Emoji und dem Wort "stolz". Kurz darauf löschte sie das Bild allerdings wieder. Auf eine Nachfrage von Promiflash zur vermeintlichen Verlobung hat sich die ehemalige DSDS-Kandidatin Sarah bis jetzt allerdings nicht geäußert.

Jetzt die Verlobung – und bald schon Kinder? Micaela Schäfer (35) verriet im vergangenen Jahr gegenüber Promiflash, dass Sarah ihr erzählt habe, dass sie gerne Mutter werden würde. "Vielleicht einfach eine Familie gründen, alles hinter sich zu lassen. Das würde auch gut zu ihr passen", plauderte die Nacktschnecke aus.

WENN.com Sarah Joelle Jahnel und Dominik Wirlend in Berlin

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel

Voß, Cindy / ActionPress Micaela Schäfer und Sarah Joelle Jahnel, TV-Sternchen

