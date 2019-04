Aus Laura Müller wird so schnell wohl kein Pop-Star! Schon seit Wochen turtelt die Schülerin mit Michael Wendler (46) durch die sozialen Medien. Jetzt überrascht die 18-Jährige ihre Fans mit einer musikalischen Darbietung – sie singt zu einem Song ihres Schatzis. Bei ihrer Community kommt diese Gesangseinlage aber gar nicht so gut an. "Wie in der Mini-Playback-Show. Bitte lerne noch den Text, das wird sonst noch peinlicher, wenn du als Groupie mit auf Tour gehst”, kommentiert ein Follower unter ihrem Instagram-Post.



