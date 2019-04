Kehrt Davin Herbrüggen wieder in seinen alten Job zurück? Am Samstag gewann der Oberhausener die Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Zuvor verdiente er sein Geld als Altenpfleger in einem Heim. Promiflash verrät der Sänger nun: "Meinen Job mache ich generell mit sehr viel Leidenschaft und freue mich wirklich darauf, mal wieder einen Frühdienst zu machen." Bevor er seine Stelle aufgibt, möchte Davin erst einmal herausfinden, wie erfolgreich er mit seiner Gesangs-Karriere überhaupt werden kann.



