Am Dienstagabend steht bei GZSZ mal wieder ein besonderer Höhepunkt an. Schon jetzt weiß man: In der XXL-Episode in Spielfilmlänge wird sogar geheiratet. Aber ob bei der Trauung wirklich alles nach Plan verläuft? Immerhin gehen die Serien-Hochzeiten für gewöhnlich schief – und GZSZ-Liebling Wolfgang Bahro (58) weiß im Promiflash-Interview auch genau, warum: "Ja, wenn es alles gut laufen würde, dann wäre die Spannung weg."



