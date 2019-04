Sila Sahin (33) flimmert wieder über die deutschen TV-Bildschirme: Ab Dienstagabend kann man den einstigen GZSZ-Star wöchentlich in der brandneuen Serie Nachtschwestern sehen. Darin verkörpert die Brünette die aufgeweckte Krankenschwester Samira Akgün – die im Gegensatz zu ihr selbst aber nicht schwanger ist! Wie die Produktion mit diesem Umstand umging und in welcher Verbindung Sila privat zu dem Beruf ihrer Serien-Rolle steht – das verriet sie jetzt in einem RTL-Interview.



