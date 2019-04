Bahnt sich zwischen Sebastian Pannek (32) und Angelina Heger (27) etwas an? Promiflash-Leser wollen den Ex-Bachelor und das TV-Sternchen am vergangenen Wochenende in Berlin erwischt haben. Die beiden hätten sehr vertraut gewirkt, seien zusammen shoppen gewesen und hätten danach eine Spritz-Tour durch die Stadt gemacht. Das könnten auch die Instagram-Storys der zwei beweisen. Zumindest postete der 32-Jährige einen Clip aus seinem Auto und auch die Beauty teilte ein kurzes Video, das sie in einem ganz ähnlichen oder vielleicht sogar demselben Fahrzeug zeigt.



